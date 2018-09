Lasagneschijf wint De Nieuwe Lekkerbek

In het MAX-programma op NPO 1, gepresenteerd door Marlijn Weerdenburg en André van Duin, presenteerden kandidaten hun eetuitvindingen aan een vakjury. Deze jury, Robert Kranenborg, Daan Faber, Ellen Scholtens en Alain Caron, beoordeelde de creaties op originaliteit, kwaliteit en smakelijkheid. Over de lasagneschijf waren alle vier zeer enthousiast. Robert Kranenborg wist te vertellen dat er al een producent klaar staat op de snack in productie te nemen.

Antoine kreeg een startkapitaal van 10.000 euro om zijn product verder te ontwikkelen.