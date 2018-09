Nog steeds lange rijen bij afscheid Aretha Franklin

De zangeres, die op 16 augustus op 76-jarige leeftijd stierf aan kanker, draagt woensdag een pastelblauwe jurk en bijpassende blauwe pumps. Dinsdag was ze gekleed in een rode jurk met rode schoenen.

Toen de gouden doodskist met het lichaam van Aretha 's ochtends aankwam bij het museum stonden er al honderden mensen te wachten tot ze haar de laatste eer konden betuigen. Tijdens het wachten konden de fans bij de vele kraampjes memorabilia kopen, zoals t-shirts, buttons, foto's of cd's van hun idool.

Donderdag ligt Aretha opgebaard in 'haar' kerk, de New Bethel Baptist Church, in wederom een andere outfit. Daar kunnen leden van de kerkgemeenschap die niet in staat zijn naar het museum te komen Aretha de laatste eer bewijzen. Vrijdag vindt de uitvaart in besloten kring plaats.