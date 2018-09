Gouden Leeuw voor Vanessa Redgrave

Redgrave nam de prijs – de eerste die op het 75e festival werd uitgereikt - stralend in ontvangst. Ze bedankte het comité dat haar dit eerbetoon gunde in vloeiend Italiaans, de moedertaal van haar echtgenoot Franco Nero (76).

De Britse actrice heeft tijdens een carrière die inmiddels ruim zestig jaar beslaat, haar talent bewezen in heel uiteenlopende rollen. Haar beide ouders verdienden ook al hun brood op de planken en vader Michael Redgrave was daarnaast een bekend filmacteur. Vanessa zelf begon haar acteercarrière in het theater.

In 1958 volgde haar debuut op het witte doek in de komedie Behind the mask, waarin zij samen met vader te zien was. Toch bleef Redgrave het theater trouw, samen met haar eerste echtgenoot Tony Richardson, die haar in tal van Shakespeare-bewerkingen regisseerde. Pas in 1966 schitterde zij opnieuw in films. Onder andere in Michelangelo Antonioni’s Blow up.

Veel andere films volgden, waaronder ook enkele met haar toenmalige echtgenoot als regisseur. Vanessa Redgrave sleepte door de jaren heen zes Oscarnominaties in de wacht. In 1978 wist zij daarvan eentje te verzilveren: voor haar titelrol in Fred Zinnemans Julia.

De Nederlandse regisseur Marleen Gorris regisseerde haar in Mrs Dallowoy (1997). Ook was de actrice te zien in Joe Wrights Atonement (2007). Ondanks haar hoge leeftijd is Redgrave ook nu nog bijzonder actief. Zo heeft ze dit jaar onder meer rollen in The Aspern papers van Julian Landais, Mrs Lowry & Son van Adrian Noble en in Georgetown van Christoph Waltz.