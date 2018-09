Dire Straits zonder Mark Knopfler op tournee

De band wordt voor de tournee versterkt met drummer Steve Ferrone (Heartbreakers), Trevor Horn (The Buggles) op bas, zanger Marco Caviglia en Primiano DiBiase op keyboards.

„Het DSL Dire Straits Legacy-project is ontstaan uit onze liefde en respect voor de muziek van Dire Straits, en om de muziek te spelen voor de fans die het dolgraag live willen horen, gespeeld door de muzikanten die het, veel te lang geleden, ook al deden” aldus Clark en Collins in een verklaring. „Nu, na vele verzoeken, komen we naar de VS! Naast alle Dire Straits-hits, spelen we ook een of twee nummers van ons nieuwe album 3 Chord Trick, en een paar andere nummers waar we bij betrokken zijn geweest. Tot ziens!”