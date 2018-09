Alec Baldwin trekt zich terug uit Joker-film

„Ik zit niet langer in die film, het is niet te combineren met andere projecten”, zei Baldwin tegen USA Today. „Maar ik weet zeker dat er wel 25 acteurs zijn die die rol ook kunnen spelen”, voegde hij eraan toe.

De casting van Baldwin was interessant omdat de acteur veel lof oogst met zijn vertolking van president Donald Trump in de satirische televisieshow Saturday Night Life. Volgens The Hollywood Reporter is Thomas Wayne in het script van The Joker neergezet als een kitscherige en gebruinde zakenman, lijkend op Donald Trump in de jaren tachtig.

Het is nog niet bekend wie de rol van Wayne nu gaat spelen.