Dj Khaled lanceert eigen meubellijn

De lijn bestaat uit stukken ’die je huis naar een nieuw niveau van expressie, luxe leven en winnen brengen’. Dj Khaled heeft zelf een voorliefde voor extravagante meubels met een barok-achtige uitstraling en dat is terug te zien in zijn weelderige ontwerpen. „Mijn huis is mijn kasteel, die plek is heilig voor me. Ik wilde iets maken dat de importantie van je huis weergeeft. Hier breng je tijd met je familie door, worden kinderen groot gebracht en bouw je herinneringen op”, aldus de rapper.

De meest betaalbare eettafel kost 360 euro en een bank koop je vanaf 1550 euro. Pronkstuk van de collectie is de Kingdom of Khaled Throne Chair, waarvoor 2250 euro afgetikt moet worden. Dj Khaled heeft in totaal 300 ontwerpen gemaakt, variërend van meubels tot accessoires.