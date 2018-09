John Legend wil graag derde kind

„Het lijkt ons leuk ja, nog eentje erbij”, zei de zanger in het radioprogramma Big Boy’s Neighborhood. „Ik denk dat we dat wel aankunnen, drie kinderen.” De familie vierde onlangs vakantie in Bali, waar ze genoten van de tijd met z’n vieren samen.

Thuis hebben ze de afgelopen tijd ook de focus op hun gezin gelegd. „Ik heb bijna niet gewerkt, Chrissy helemaal niet. We vinden het heerlijk thuis, koken graag en nodigen vrienden uit om te komen eten”, vertelt John.

„Het verzorgen van Miles is een kunst op zich: op tijd eten, genoeg laten slapen, boertjes laten, luiers verschonen...het zijn de praktische dagelijkse dingen die een ouder moet doen en wij vinden het belangrijk dat wij er zoveel mogelijk zijn voor hem in deze periode van zijn leven.”