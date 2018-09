Shakira moet optreden afzeggen

Nadat ze het publiek van haar show in Los Angeles bedankt voor een onvergetelijke avond, vertelt ze dat ze zich na de show niet lekker voelde. „Ik werd deze ochtend wakker met een virus waardoor ik totaal gevloerd was. Het spijt me zo dat ik niet in staat ben om vanavond op te treden.”

Het concert van donderdag is verplaatst naar maandagavond. Het optreden van Shakira dat vrijdag gepland staat in Anaheim kan wel doorgaan: „Mijn dokters hebben me ervan verzekerd dat ik dan weer fit genoeg zal zijn.”