David Guetta verstoot The Stones in Top 40

Guetta scoorde sinds Love Don’t Let Me Go in 2002 43 hits in Nederland en vergaarde volgens het puntensysteem van de Top 40, waarbij de nummer 1 elke week 40 punten krijgt en aflopend naar 1 punt voor de nummer 40, hiermee 11.940 punten. De Britse rockers wisten tot nu toe 11.903 punten te verzamelen met 49 hits.

Sinds deze week is Guetta’s huidige genoteerde hit Flames zijn grootste, maar opmerkelijk genoeg behaalde hij nog nooit een nummer 1-hit in ons land. De meest succesvolle Top 40-acts ooit in Nederland zijn Rihanna en Madonna. De hitlijst is vrijdagmiddag te beluisteren op Radio 538.