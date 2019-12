Tones and I schrijft geschiedenis in Britse hitlijst

Rihanna en Whitney Houston gingen haar voor. Beide zangeressen stonden elf weken bovenaan de lijst. Whitney Houston deed dit met I Will Always Love You in 1992 en Rihanna schreef het record in 2007 op haar naam met Umbrella. „Het is een geweldig gevoel en ik ben heel trots op mezelf”, reageert Tones And I.

Ook in Nederland scoort Dance Monkey enorm. De Australische staat deze week voor de twaalfde week op nummer 1. Slechts zestien andere artiesten stonden ooit tien of meer weken bovenaan die lijst.