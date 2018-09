Rockgroep Metallica komt met bijzondere whiskey

Er kwam de ervaring aan te pas van whiskeykenner en -maker Dave Pickerell met wie de rockgroep samenwerkte aan de drank. Bijzonder: de drank is gerijpt in vaten in ruimten waar Metallicamuziek schalt en is vernoemd naar een nummer van de groep op het album And Justice for All uit 1988: Blackened.

De drank zal in de herfst te koop worden aangeboden. De popgroep lanceerde in 1982 zijn eerste muziek, maar slijt nu ook andere waar, zoals horloges. De keuze voor sterke drank is geen slechte, afgaand op het zakelijke succes dat George Clooney bijvoorbeeld boekte met zijn Tequila.

