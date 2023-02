Geraldine Kemper over relatie: ’Paar keer met iemand anders erbij gesekst’

Kemper staat er om bekend geen enkele gêne te hebben, zeker op seksueel gebied. Zo zoende ze ooit voor de camera met een bejaarde man, bekende ze dat er af en toe een zweepje wordt gebruikt in de slaapkamer en maakte ze er geen geheim van dat ze seks met vrouwen óók heel leuk vindt. En ook nu ze een partner heeft, is ze nog lang niet klaar met experimenteren.

„We zijn een goed team, maar hoeven ook niet de hele tijd bij elkaar te zijn. Het grappige is dat we echt coronaliefdes zijn: we hebben elkaar ontmoet in de periode van de eerste lockdown, dus eigenlijk zijn we heel huiselijk begonnen. We ervaren nu pas hoe het is om samen uit te gaan, naar een festival of op reis”, vertelde ze vorig jaar nog in gesprek met VROUW. „Ik ga het zeker heel lang volhouden met Freek, we zijn supergelukkig samen. En als we op elkaar uitgekeken zijn, vinden we wel weer een oplossing.”

Hoewel de presentatrice nog lang niet op elkaar uitgekeken zijn, nodigen ze inmiddels wel zo nu en dan een ander in hun bed uit.„Met mijn huidige vriend ben ik aan het ontdekken wat we samen fijn vinden. We hebben nu een paar keer met iemand anders erbij gesekst, en dat vond ik leuk. Ik ben gek op deze man, maar seks kan ik los van de liefde zien”, geeft ze in Linda.Meiden toe.

Want dat ze haar liefde serieus neemt is meer dan duidelijk. In het blad spreekt ze met niets dan lof over haar Freek. Ze zou zelfs voor hem willen trouwen en denkt inmiddels na over een gezin. „Voor nu vind ik geen anticonceptie gebruiken eng, ik wil nog geen kinderen. Deze vakantie heb ik nagedacht over het invriezen van mijn eitjes, dat is iets waar ik mee bezig ben. Ik ben 33, maar het is ook een intense ingreep en prijzig. Toen ik een quote las van Jennifer Aniston (‘Als iemand me had verteld dat je je eitjes kunt invriezen, had ik dat gedaan’) dacht ik: een mooi moment om iets in de vrieskist te doen.”