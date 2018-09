Is dit Glennis’ grootste CONCURRENT?

Het is duidelijk dat ’onze’ Glennis aan hem nog een flinke dobber zal krijgen. Toen Michael Ketterer klaar was met zijn uitvoering van Us van James Bay, was het even doodstil, waarna er een staande ovatie volgde, waarbij ook alle juryleden gingen staan. Direct was te zien dat Simon Cowell was aangedaan. Toen presentatrice Tyra Banks hem om een reactie vroeg, wilde hij eigenlijk een minuutje om zich te herpakken, maar Tyra gunde hem dat niet. „Ik weet dat je emotioneel bent en ik wil dat je daar doorheen praat.”

Ketterer had al eerder indruk gemaakt op Cowell tijdens zijn auditie. Met de gouden knop stemde het meest gevreesde jurylid hem meteen door naar de liveshows van America’s Got Talent. Niet alleen zijn zang ontroert, ook zijn persoonlijke verhaal is bijzonder. De kinderpsycholoog is vader van zes kinderen, die hij geadopteerd heeft vanuit de pleegzorg. „Kinderen in de pleegzorg hebben het zwaar. En als je te druk bezig bent over overleven, vergeet je te dromen”, zei hij daarover. „Ik wil hen laten zien dat als papa zijn dromen kan waarmaken, zij dat ook kunnen.”

„Wat jij doet, is buitengewoon”, wist Cowell met moeite uit te brengen in reactie op zijn muzikale performance. „Je bent gewoon heel bijzonder.”