Tanja Jess enthousiast over filmen met drone

Voordat ze aan het programma begon had Tanja nog nooit een drone in haar handen gehad. „Ik ben helemaal niet van de gadgets. Ik hou ook niet van het lezen van gebruiksaanwijzingen. Daardoor gebruik ik ook maar tien procent van de mogelijkheden van een apparaat, bijvoorbeeld bij mijn telefoon”, zegt de actrice. Maar bij haar deelname aan het programma ging een wereld voor haar open. „Je kan hele leuke foto’s en films maken. Dat is ook een verrijking voor de Nederlandse film, waar de budgetten meestal niet zo hoog zijn. Waar je vroeger een dure kraan of een helikopter voor nodig had, kan je nu prachtige beelden met een drone maken”, vindt de actrice.

Jess ziet niet alleen voordelen voor de filmindustrie, maar is ook van plan om zelf dronebeelden te gaan maken voor haar vlogs. „Ik ben denk ik de enige van boven de vijftig die vlogt. Ik ben zeker van plan om dronebeelden aan mijn vlogs toe te gaan voegen.”

Neergestort

Dat Tanja nu vol plannen zit met betrekking tot het maken van dronebeelden, wil niet zeggen dat het vliegen met een op afstand bestuurd luchtvaartuig haar meteen makkelijk afging. „In de eerste aflevering moesten we meteen al een moeilijke opdracht doen. We moesten flyboarders tracken. Daarvoor moet je je drone instellen zodat hij zelf het object volgt. Er zijn heel wat drones neergestort en ik ben bang dat ik daar ook een paar keer voor verantwoordelijk was.”

Het vliegen met drones is in Nederland aan regels gebonden en dat vindt Tanja een goede zaak. Ik heb zelf, om te oefenen, mijn zoon gefilmd in mijn eigen straat. Toen kwam meteen een buurman naar buiten stormen om te zeggen dat ik niet met mijn drone boven zijn tuin mocht komen. Dat wist ik helemaal niet! Maar het is goed dat je niet boven mensen mag vliegen. Dat is gevaarlijk. Er zijn landen waar je helemaal niet mag vliegen. In Nederland zijn er toch nog hele grote gebieden waar je wel mag vliegen, dat is goed geregeld hier.”

Beste dronepiloot

In Drone Masters neemt Tanja Jess het op tegen Timor Steffens, Remy Bonjasky, Tim Haars, Rudolph van Veen, Fockeline Ouwerkerk en Bertie Steur. Onder leiding van Dennis van der Geest tonen de BN’ers hun beste droneskills en strijden om de titel van beste dronepiloot.

Drone Masters is vanaf donderdag 30 augustus te zien op SBS6.