Spotje met Gerard Ekdom niet welkom bij de NPO

Volgens STER-directeur Frank Volmer zou het uitzenden van de commercial de NPO schaden. „Het zou niet logisch zijn om mee te werken aan reclame die ervoor zorgt dat luisteraars de overstap maken naar een commerciële zender.” Een jaar geleden was hij pragmatischer. Eerdere campagnes voor Radio 10 werden dan ook ’gewoon’ goedgekeurd.

Verrader

Bronnen in Hilversum stellen dat Gerard Ekdom er kapot van is dat hij nu door de STER als verrader wordt neergezet. De dj diende zijn contract bij de NPO keurig uit en dacht dat hij met wederzijds respect was vertrokken. Een woordvoerder van Talpa bevestigde desgevraagd dat de campagne is geweigerd, maar wil hier niet inhoudelijk op ingaan. Ekdom was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Ook een woordvoerder van de NPO weigert in te gaan op de rel omdat dit een verantwoordelijkheid is van de STER. Daarnaast ziet hij geen aanleiding om dieper in te gaan op de verhouding tussen de STER en de NPO.