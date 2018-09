Terry Crews in Den Haag over #MeToo

„We hebben allemaal een plicht, in het bijzonder jonge mensen, om een verschil te maken en de verandering te zijn die we willen zien in de wereld”, verklaart Terry Crews. Dat dat kan, bewijst volgens hem de #MeToo-beweging, die ’Hollywood op zijn kop heeft gezet vorig jaar’.

De acteur en activist deed zelf ook melding van seksueel misbruik, toen alle schandalen uit de doofpot kwamen in nasleep van de beschuldigingen aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. „In februari 2016 werd ik aangerand door Adam Venit, hoofd van de filmafdeling van William Morris Endeavor, één van de grootste agentschappen in de wereld”, zei hij toen. De man werd niet vervolgd, omdat de aanklacht te laat was ingediend.

Bekijk ook: Agent Terry Crews niet vervolgd

Spierbundel Terry Crews en actrice Amber Heard hebben aangekondigd dat zij de internationale jongerentop One Young World zullen aandoen. De conferentie vindt plaats tussen 17 en 20 oktober in Den Haag.

Crews benoemt in de aankondiging van zijn deelname de vele #MeToo-schandalen die het afgelopen jaar werden onthuld in Hollywood. Studiobonzen en vooraanstaande acteurs als Harvey Weinstein en Kevin Spacey werden beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en machtsmisbruik. ,,We hebben allemaal een plicht, met name jongeren, om het verschil te maken en de verandering teweeg te brengen die we in de wereld willen zien'', aldus Crews.

De lijst van grote namen die spreken op One Young World wordt steeds langer. Zo werden eerder al topmodel Doutzen Kroes, zanger/filantroop Bob Geldof en mensenrechtenadvocate Amal Clooney aangekondigd. Op de jongerenconferentie, die bezocht wordt door 1500 jongeren uit 190 landen, wordt gesproken over mondiale thema's als armoede en klimaat.