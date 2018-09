Meghan Markle in nieuwe koninklijke documentaire

In het tv-interview, dat in september op ITV te zien zal zijn, geeft Meghan volgens Britse media inzicht in haar nieuwe rol op het wereldtoneel en haar toewijding aan de jongere generatie van het Gemenebest. Prins Harry is onlangs benoemd tot jeugdambassadeur van het Gemenebest en sindsdien hebben hij en Meghan zich erop toegelegd samen te werken met jongeren wereldwijd. Samen openden ze in april nog het Commonwealth Youth Forum, waarbij ze spraken met jonge leiders over de uitdagingen van hun generatie.

Queen of the World gaat naar verluidt ook in op de vroege carrière van koningin Elizabeth als staatshoofd van het Gemenebest. De documentaire bevat beelden uit het privéarchief van Elizabeth en haar man prins Philip en is in een tijdsbestek van een jaar gefilmd. Jo Clinton-Davis van ITV: „De koningin is een unieke figuur op het wereldtoneel, met een enorme ervaring in het ontmoeten van meer wereldleiders dan welke andere Britse vorst dan ook en in het langer dienen dan wie van hen ook.”