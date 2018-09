Nieuwste film Woody Allen komt misschien nooit uit

De film met sterren als Jude Law, Selena Gomez en Elle Fanning was helemaal opgenomen en gemonteerd, klaar voor release vorige herfst, toen de beschuldigingen aan het adres van Harvey Weinstein naar buiten kwamen. Daarmee was er ook weer nieuwe aandacht voor de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Woody Allen van zijn stiefdochter Dylan Farrow. Volgens Page Six is dat de reden dat de streamingsdienst zich nog niet wil wagen aan de film, ondanks een aankopsom van 25 miljoen dollar.

Hoewel de film eerst gepland zou staan voor 2018, beweert Amazon nu dat er nog nooit een releasedatum was vastgesteld. Saillant detail: volgens de deal die Allen met Amazon sloot, zouden er nog drie films van Allen via de streamingsdienst uitgebracht worden. Maar ook dat lijkt er voorlopig niet van te komen: de filmmaker heeft geen films in productie voor het komende jaar.