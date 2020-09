Tom Hanks na corona terug in Australië voor Elvis-film

Op foto’s is te zien dat Hanks goed rekening hield met de coronamaatregelen. De Hollywoodster droeg een mondkapje en hield afstand van de beveiligers die hem over het vliegveld begeleidden.

Hanks en zijn vrouw Rita Wilson liepen het virus in maart op en lagen enkele dagen in het ziekenhuis. Het koppel bleef vervolgens in quarantaine in hun woning in Australië. Eind maart vlogen ze weer terug naar Amerika.

Het acteurskoppel was in Australië voor de opnames van de film over Elvis Presley, van regisseur Baz Luhrmann, die nu worden weer worden hervat. Hanks speelt de rol van Colonel Parker, de in Nederland geboren manager van The King.