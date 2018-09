Herman Brusselmans rookt na zware operatie ’nog maar 15 sigaretten per dag’

„Die darmoperatie was geen kattenpis hoor”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. „Ik moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Vooral de verdoving was heel zwaar. Ik ben er nog altijd moe van.” Het gezwel bleek goedaardig en de ingreep verliep succesvol.

Of hij nu gezonder gaat leven, wordt hem gevraagd. „Maar ik lééf al gezond. Ik eet verantwoord, drink geen alcohol en gebruik geen drugs. Oké, ik rook. Maar ook al veel minder dan vroeger. Momenteel zit ik aan zo’n 10 à 15 sigaretten per dag, terwijl dat er vroeger meer dan 40 waren.”

En denk niet dat hij nog waarschuwingen nodig heeft. „Ik weet zo ook wel dat het leven vergankelijk is. Ik ben 61, dan kan er al eens iets beginnen mankeren. Mijn moeder is gestorven toen ze even oud was als ik nu. Ik probeer daar niet te veel bij stil te staan. Je kan altijd iets tegenkomen.”