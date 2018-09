Aretha Franklin krijgt elke dag nieuwe outfit in kist

Gedurende twee dagen kon het publiek langs de open kist lopen met daarin de Queen of Soul. De kist stond in het Charles H. Wright Afrian American Museum in haar geboorteplaats Detroit.

Waar de bezoekers dinsdag de zangeres bewonderden in stijlvolle rode kleding, met rode hakken van Christian Louboutin, rode nagellak en rode lipstick, kreeg ze woensdag een make-over: dit keer droeg ze een pastelblauwe jurk met al even bijpassende stiletto’s.

Het lichaam van Aretha Franklin wordt donderdag overgebracht naar de New Bethel Baptist Church gebracht. Daar kunnen leden van de kerkgemeenschap die niet in staat zijn naar het museum te komen Aretha de laatste eer bewijzen. Vrijdag vindt de uitvaart in besloten kring plaats. Ook deze dagen zal ze steeds andere kleren dragen. Het zijn medewerkers van uitvaartcentrum Swanson Funeral Home die de kleding verwisselen, maar de familie kiest wat ze draagt, zodat ze ’ook in rust schittert zoals een koningin hoort te schitteren’.

