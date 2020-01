Loiza Lamers roemt Nikkie Tutorials

De visagiste onthulde maandagavond in een video aan haar miljoenen volgers dat ze als jongen is geboren. Loiza prijst de openhartigheid van Nikkie. „Ik ben zo ontzettend trots op haar en ik vind dit echt een aanwinst voor de acceptatie en het respect voor transgenders.”

Ook vele anderen sterren deelden al hun steunbetuigingen aan Nikkie. Zo kreeg ze hartjes van onder anderen Ariana Grande en Lena Dunham en lieten BN’ers als Nielson, Fred van Leer en Paul de Leeuw een reactie achter. De beautyvlogster reageerde dinsdag geëmotioneerd in haar Instagram Stories op alle berichten. „Ik had veel verschillende scenario’s in mijn hoofd maar dit had ik nooit maar ook echt nooit durven dromen.”

