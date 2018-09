Vriendin Rose McGowan onthulde Asia’s berichtjes

In een interview met Today ontkent het model dat ze de sms’jes ook aan TMZ heeft gelekt. „Ik wilde dat ze onderdeel werden van het juridische proces. Toen het duidelijk werd dat de berichten niet toegestaan werden in dat proces, besloot ze toch door te gaan. „Als de waarheid anders niet boven tafel zou komen, had ik geen keus dan door te gaan. Anders zou ik medeplichtig zijn en zou ik iemand anders beroven van zijn mogelijkheid gehoord te worden.”

Het model leerde Asia Argento kennen via haar vriendin Rose McGowan - een andere voorvechtster van de #MeToo-beweging - vlak na de dood van Asia’s vriend Anthony Bourdain. Ze laat weten dat ze niet tegen Asia Argento is. „Ik geloof alleen dat Jimmy Bennett recht moet worden gedaan.”

In een verklaring op haar Instagram zegt ze daarover dat het niet gemakkelijk was, omdat ze ook Asia’s kinderen leerde kennen, in een tijd dat ze rouwden over het verlies van Bourdain en omdat ze besefte dat Asia door velen op een voetstuk was gezet voor haar rol in #MeToo. „Maar vriendin, bloedverwant of kennis, als het gaat om een misdaad waarbij iemand is aangerand en een slachtoffer wordt, moeten we geen vooroordeel hebben in wat goed is om te doen. Er zijn al teveel mensen gekwetst geraakt door het zwijgen.”

De nu 42-jarige Argento zou vijf jaar geleden seks hebben gehad met de toen 17-jarige acteur Jimmy Bennett. De Italiaanse actrice, die zich sterk maakte voor #MeToo, heeft de seksuele relatie tot nu toe ontkend. Ze is inmiddels ontslagen door de Italiaanse The X-Factor, waar ze jurylid was.