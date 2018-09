Jeroen Latijnhouwers gaat nieuwslezen bij Giel Beelen

Jeroen, die in het verleden het RTL Nieuws en Editie NL presenteerde en regelmatig inviel bij RTL Boulevard, was al langer te horen in de show van Giel, maar rouleerde met andere lezers. Vanaf maandag maakt hij zijn debuut als vast gezicht van het programma.

Giel noemt Jeroen „een fantastische toevoeging” aan zijn team. „Naast echte muziek, nieuws, entertainment en het gesprek van de dag speelt humor namelijk ook een belangrijke rol in de show. Zijn warme stem zorgt voor autoriteit, maar hij is tegelijk altijd scherp en ad rem”, zegt hij.