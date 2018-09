Prins Harry zingt op musicalpodium

De hertog van Sussex klom het podium op om de cast en de crew te bedanken, maar in plaats van een speech zong hij ineens een zinnetje uit het nummer You’ll Be Back. In de show wordt het nummer gezongen door koning George III, Harry’s voorvader uit de achttiende eeuw. „Jij zegt...”, begon de prins, om al snel al lachend op te houden met: „Dit gaat zeker niet gebeuren... Ze hebben me het gevraagd maar ik zei nee”, verklaarde hij zich tot groot vermaak van het publiek.

Harry bedankte het publiek voor hun hulp om „een enorme hoeveelheid geld in te zamelen om het leven van duizenden kinderen in Botswana en Lesotho te veranderen. Door het werk dat we nu gaan doen, zijn we in staat om het stigma van hiv af te zwakken.”

De musical Hamilton gaat over de eerste Amerikaanse minister van Financiën, Alexander Hamilton. Met de benefietuitvoering werd 300.000 pond opgehaald voor Sentebale, de hiv-liefdadigheidsinstelling die Harry oprichtte in 2006. De hertog werd naar de uitvoering vergezeld door zijn vrouw Meghan.