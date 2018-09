Corry Konings en Famke Louise laatste deelnemers Expeditie Robinson

Famke Louise krijgt in Kamp Noord te maken met Johnny Kraaijkamp Jr., Toine van Peperstraten, Loiza Lamers, Tony Junior, Stijn Fransen en Gregory Sedoc.

Corry is met haar 66 jaar de oudste deelnemer van het programma. Ze wordt in Kamp Zuid gezelschap gehouden door Donny Roelvink, I Am Aisha, Steven Brunswijk, Jody Bernal, Josylvio en Nienke Plas.

Dit jaar nemen wederom een aantal onbekende Nederlanders deel aan Expeditie Robinson. Sandra Spreij, Gwenda Nielen, Laurie Scheerder, Dominique Hazeleger, Robin Bakker, Jan Bronninkreef en Özgür Aksan vormen kamp onbekend.

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 6 september te zien op RTL5.