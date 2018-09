Obama's niet op uitvaart Aretha Franklin

Wel hebben de Obama's de familie van de overleden soulzangeres een brief gestuurd, die door de pastoor wordt voorgelezen tijdens de besloten dienst. De krant maakte eerder bekend dat ook een brief van voormalig president Bush zal worden voorgelezen gedurende de ceremonie.

Donderdag ligt Aretha opgebaard in 'haar' kerk, de New Bethel Baptist Church, in wederom een andere outfit. Daar kunnen leden van de kerkgemeenschap die niet in staat zijn naar het museum te komen Aretha de laatste eer bewijzen. Op de uitvaart vrijdag treden Ariande Grande, Stevie Wonder, Jennifer Hudson en Chaka Khan op. Oud-president Bill Clinton, Jesse Jackson en Smokey Robinson zullen een toespraak houden.

