Wie is de Mol? gaat voor digitale platforms

Productiemaatschappij NewBe, gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van formats voor digitale platformen, heeft de optierechten op de internationale versie van het format verkregen, specifiek gericht op OTT-platformen.

Het format van Wie is de Mol? is gebaseerd op het Vlaamse De Mol. Het is sinds 1998 al in meer dan 50 landen in een lokale versie op tv te zien, nu gaat het format dus ook voor Over-The-Top-platforms (OTT) zoals die van Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google.