Henkjan Smits doet mee aan Steptember

„Ik vind het mooi om op deze wijze een steentje bij te kunnen dragen en het is natuurlijk een uitdaging om vanaf 4 september dagelijks die 10.000 stappen te halen. Dat moet haalbaar zijn voor mij”, zegt Henkjan. „Echter dit geldt niet voor iedereen, bewegen voor mensen met cerebrale parese is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is altijd goed om je dit te realiseren.”

Smits doet mee in het team van Sander Verheijen, die afgelopen jaar te gast was in zijn radioprogramma De MAX! op NPO Radio 5, om te praten over zijn boek Ik kan er net niet bij, waarin hij zijn dagelijks leven met zijn tweeling Willem en Maurits beschrijft. Maurits heeft autisme en Willem cerebrale parese. Smits: „Toen Sander me vroeg of ik mee wilde doen aan Steptember, heb ik geen moment getwijfeld. Ik ga letterlijk mijn beste beentje voorzetten om geld bijeen te brengen voor mensen met CP.”

Cerebrale parese (spasticiteit) is een vroege beschadiging of aangeboren afwijking in de hersenen die leidt tot één of meer lichamelijke handicaps. Cerebrale parese is de meest voorkomende lichamelijke handicap bij kinderen. Eén op de vierhonderd baby’s wordt met cerebrale parese geboren. De sponsoractie Steptember is een initiatief van de vereniging BOSK die streeft naar meer begrip voor mensen met CP en fondsen werft voor onderzoek.