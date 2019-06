James Corden stopt mogelijk volgend jaar met The Late Late Show

De komiek en showhost verhuisde vijf jaar geleden met zijn vrouw Julia Carey en zijn kinderen naar Los Angeles om de avondshow te presenteren. Maar Daily Mail schrijft dat de Brit zijn geboorteland mist en bovendien wil bekijken wat het beste is voor zijn kinderen.

„Ik heb nog een jaar een contract. Het is moeilijk. Het gaat om veel meer dan om de vraag: wat wil ik doen? We zijn ver van huis en we missen sommige mensen van thuis echt heel erg en we geven om ze terwijl zij ook ouder worden. Dan heb je nog de kwestie waar we goed onderwijs en de beste omgeving voor onze kinderen vinden.” James en Julia hebben drie kinderen, Max (8), Charlotte (4) en Carey (1). De jongste twee wonen al hun hele leven in Los Angeles.

James volgde in 2015 Craig Ferguson op als host van de Late Night talkshow en lanceerde de rubriek Carpool Karaoke, dat erg succesvol werd en al een paar keer viraal ging. Met gasten als Adèle, Mariah Carey en Paul McCartney werd James Corden zelf ook steeds bekender, zowel in Amerika als in Engeland. Dat de roep van het thuisland sterk kan zijn, blijkt al sinds de Brit eerder dit jaar aankondigde dat hij voor kerst terugkeert bij de BBC voor een eenmalige speciale aflevering van komedieshow Gavin & Stacey die hij in zijn vroegere carrière schreef.