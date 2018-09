Sanne Hans 'moet niet denken' aan kinderen

„Ik ben nog helemaal niet met kinderen bezig”, vertelt de 33-jarige Sanne in 100%NL Magazine. „Ik werd drie keer tante in één maand en dat vond ik al heel heftig. Ik ben ook zo’n tante bij wie mensen hun kinderen thuis niet toevertrouwen. Al krijg ik wel vaak de vraag: hier, hou jij mijn kind even vast? Vroeger vond ik dat niks, maar nu vind ik zo’n kindje wel lief en ga ik er ook mee spelen.”

Hoewel Sanne vooruitgang merkt, heeft ze zelf nog geen kinderwens. „Misschien komt het ooit nog, maar dit moment moet ik er niet aan denken. Ik heb ook allemaal vrienden zonder gezin, niemand is getrouwd, de helft is zelfs nog vrijgezel. Ik zit dus nog in een heel andere fase.”