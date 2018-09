,,Seks met Emma Stone is heerlijk”, liet Colman zich grappend ontvallen tijdens een persconferentie in Venetië. Emma Stone verzekerde haar tegenspeelster prompt dat het genoegen geheel wederzijds was. The favourite beleeft vanavond z’n wereldpremière op het 75e filmfestival in de Dogestad.

The favourite is geregisseerd door de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos (The lobster), die er negen jaar over deed om ‘m gemaakt te krijgen. In zijn eigenzinnige kostuumfilm strijden twee hofdames (Emma Stone en Rachel Weisz) om in de gunst te komen én te blijven bij de diepongelukkige en ziekelijke Queen Anne (Colman). Hun inspanningen om háár te plezieren en elkaar te dwarsbomen, strekken zich uit tot de koninklijke sponde.

Het is Lanthimos eerste ‘historische’ film. ,,Afstand in de tijd schept misschien ook wat meer helderheid over wat ik wil overbrengen”, vertelt hij tijdens dezelfde persconferentie. ,,Onder meer over het feit dat een paar machtige individuen vaak het lot van miljoenen bepalen.”

,,Toen ik de eerste scenario-versie in handen kreeg, raakte ik meteen geïntrigeerd door de drie vrouwen waarom het draait”, vervolgt de cineast. ,,Ze zijn complex en gecompliceerd. Zulke rollen voor actrices zijn er veel te weinig. Te vaak spelen ze ‘moeder van’ of ‘vriendin van’. Nu zie je allerlei kanten van deze personages: hoe mooi ze kunnen zijn, maar ook hoe verschrikkelijk. Net als echte mensen dus.”

Voor Olivia Colman is de rol van Queen Anne slechts één van haar koninklijke optredens dit jaar. Zij speelt ook de hoofdrol in het nieuwe seizoen van de succesvolle tv-serie The crown. Daarin geeft zij gestalte aan Queen Elizabeth II, die eerder door de jongere Claire Foy gespeeld werd.