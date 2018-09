Buddy Vedder timmert ook als zanger aan de weg

„Ik vind het spannend, maar vooral heel tof om mijn eerste, zelfgeschreven song te kunnen delen”, zegt de acteur, bekend van Goede tijden, slechte tijden, en winnaar van Dance Dance Dance. „Na twee jaar gebroed te hebben op de juiste toon, vibe, melodie en feel is het nu tijd om ’m de wereld in de sturen!”

Buddy, die het vorig jaar schopte tot de finale van het zangprogramma It Takes 2, noemt muziek zijn grote liefde. Al vanaf de middelbare school zit hij in bandjes, onder meer met Lucas Hamming. De afgelopen twee jaar heeft Buddy hard aan zijn eigen liedjes gewerkt, met hulp van onder anderen Hamming en Roel van Velzen. Een album zit dan ook in de pijplijn.

Los is de titelsong van de film Elvy’s Wereld: So Ibiza. De film, waarin Buddy de hoofdrol vertolkt, gaat op 21 september in première.