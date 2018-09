Wereldreis blijft nog droom voor Jan Smit

„Ik ben overal geweest, alleen heb ik niets van die landen gezien, behalve vliegvelden en studio’s”, zegt de 32-jarige Volendammer, die als kind al zijn eerste hit scoorde. „Het liefst zou ik eens met zijn tweetjes met helemaal niets de wereld rond willen. Dat kan nu nog niet, want we zijn met z’n vijven thuis. Maar toch kun je weleens dromen: hoe zou het zijn in de ideale wereld, waar je op reis bent en ze niet om zeven uur op je bed staan te springen en dat je naar een pretpark of waterpark moet?”

Jan vindt dergelijke vakantieactiviteiten, die in de smaak vallen bij zijn drie kinderen, ’ook prima’. „Ik ben heel blij met mijn kinderen, alleen heb ik dat echte reizen nooit gedaan.”

Flexibel

De Volendammer moest ook dit jaar zijn vakantieplannen aanpassen. „Ik had me voorgenomen juli en augustus vrij te nemen, maar daar zijn inmiddels nog maar drie weken van over. Dan komt er ineens een clip met Alain Clark en Glen Faria tussendoor, kunnen we met KluBBB3 een tv-optreden doen waar acht miljoen mensen naar kijken, of komt er een optreden in Zwitserland op mijn pad op de dag dat ik op vakantie ga. Nu vlieg ik dus vanaf Zürich naar ons vakantieadres, terwijl de rest vanuit Amsterdam vertrekt.”

Volgens Jan is het belangrijk dat zijn vrouw Liza zijn leven snapt. „Liza en ik hebben een fantastisch leven, we hebben het allemaal heel goed op de rit samen. Als zij dit leven niet had gesnapt, dan hadden wij sowieso niet bij elkaar gepast; je moet in dit vak wel iemand hebben die een beetje flexibel is.”