Carice en Jelka van Houten boos op Herman Brusselmans

„Jelka van Houten is de jongere zus van Carice van Houten. Dat zal haar hele leven zo blijven. Overal waar ze verschijnt en haar achternaam valt, zal in honderdvoud gevraagd worden: ‘Ben jij een zus van Carice van Houten?’ En vaak zal, als Jelka van Houten bevestigend heeft geantwoord, iemand zeggen: ‘Ik wil niet cru zijn, maar je zus is veel mooier dan jij.’”, is slechts het begin van de column van Herman.

Carice en Jelka kunnen zijn satirische stuk niet waarderen. Op Twitter stuurt Carice dan ook een boze tweet naar Nieuwe Revu. „Jammer, vroeger schreef hij leuk, vandaag is het een armoedig geval. R.I.P. Herman’s gevoel voor taal en humor”, aldus de Game of Thrones-actrice.

Jelka doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat er al vaker en geestiger over is geschreven. Ze twittert: „Toch sneu voor Herman dat hij dit nu pas aankaart aangezien dit soort columns al zo vaak door anderen en ook geestiger zijn geschreven.. het is een beetje alsof hij nu pas de hype van de fidget spinner heeft ontdekt en komt aanhaken terwijl ze al bijna uit de handel zijn.”

Vervolgens voegt de actrice daar aan toe: „En dan nog er een recensie over moeten schrijven omdat je een deadline had en het dan alleen nog kunnen schrijven met wat je kon vinden op google search en andere online recensies zonder het ding ooit in je handen te hebben gehad.. maar ik snap het Herman, ik heb dat ook best vaak.”