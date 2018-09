Gérard Depardieu beschuldigd van verkrachting

Depardieu zou een actrice en danseres ’van in de twintig’ tweemaal misbruikt hebben in zijn woning in Parijs, op 7 en 13 augustus. De vrouw, een bekende van de acteur, zocht Depardieu op omdat hij hulp bij haar carrière had beloofd. Begin deze week stapte de vrouw naar de politie, justitie onderzoekt de beschuldigingen aan het adres van de 69-jarige acteur.

Volgens de advocaat van Depardieu, die in films als The Man In The Iron Mask en Cyrano de Bergerac speelde en meermaals in de huid van Obelix kroop, is het verhaal van de vrouw onjuist. „De beschuldigingen zijn ernstig. Gérard Depardieu ontkent ten stelligste dat hij een overtreding heeft begaan.”