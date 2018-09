Laatste dag openbaar afscheid Aretha Franklin

Donderdag is de laatste kans om afscheid te nemen van Aretha. Dinsdag en woensdag lag de 76-jarige zangeres opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African-American History, waar duizenden fans afscheid haar de laatste eer betoonden. Leden van de kerkgemeenschap die de afgelopen dagen niet in staat waren naar het museum te komen voor een afscheid, zijn donderdag welkom in de New Bethel Baptist Church.

Aretha droeg dinsdag een robijnrode kanten jurk en rode leren pumps van Louboutin. Woensdag lag ze in een poederblauwe jurk in haar gouden kist. De Queen of Soul wordt vrijdag naar haar laatste rustplaats gebracht. Na een urenlange uitvaartdienst, die wordt bijgewoond door talloze sterren, in Greater Grace Temple wordt Aretha bijgezet in het familiegraf op Woodlawn Cemetery. Welke kleding de zangeres dan draagt, is nog de vraag.