Glimp van André Hazes op Instagram Monique

„Hij werd flink verwend, maar zijn mooiste kado kwam met special delivery!”, schrijft ze bij een kiekje van de zanger die op een quad voor kinderen zit. Eerder was er op het sociale medium al te zien dat de kleine Dré flink verwend is voor zijn verjaardag.

André is al langere tijd niet in de publiciteit verschenen, nadat zijn management bekendmaakte te kampen met een burn-out. Boze tongen beweerden dat hij was opgenomen in een buitenlandse afkickkliniek voor een cokeverslaving. Ook doet het gerucht dat zijn relatie met Sarah van Soelen over zou zijn de ronde.