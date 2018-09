Cast Singel 39 compleet met Loes Haverkort

Visschedijk speelt Mo, een hartchirurg van bijna veertig die haar hele leven heeft ingericht voor haar carrière. Zaken als daten of kinderen zijn van ondergeschikt belang. Maar wanneer de extraverte, homoseksuele kunstenaar Max (Torenstra) naast haar komt wonen, ontstaat er een bijzondere vriendschap die Mo doet inzien dat er meer in het leven is dan alleen haar werk.

Eva van de Wijdeven speelt Mo's zus. Loes Haverkort speelt een vrijgezelle vrouw met een grote kinderwens. Net als Max is ze hard op zoek naar een co-ouder. Fabrice Deville speelt een collega-chirurg die een affaire heeft met Mo.