William: Grenfell-ramp was schok voor iedereen

William stak in mei de handen uit de mouwen voor de overlevenden van de brand in de woontoren, waarbij ruim een jaar geleden 72 mensen omkwamen. De hertog van Cambridge sloot zich aan bij de klussers en bouwvakkers van het BBC-programma DIY SOS, dat op 5 en 12 september wordt uitgezonden. „Het is een van de grootste rampen in de moderne tijd voor dit land”, zei de prins tegen de vrijwilligers die werken aan een nieuw gemeenschapscentrum voor de slachtoffers. „Iedereen vraagt zich nog af hoe je om moet gaan met zo’n verschrikkelijke situatie.”

De hertog, die zelf met een verfroller aan de slag ging, sprak ook enkele overlevenden. Zo had de veertienjarige Jamie, die zijn beste vriendje verloor, een onderonsje met William. „Het is een verschrikkelijk proces”, zei de prins over het rouwen. „Je hebt de juiste mensen om je heen, ik hoop dat je erover praat. Je moet praten over hoeveel je je vrienden mist, dat is heel normaal.” William, die ook probeert het stigma rond psychische problemen weg te nemen, zag dat de puber het wel zou redden. „Ik zie de twinkeling in je ogen, met jou komt het wel goed.”