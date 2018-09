Vakantie zit er voor Elizabeth bijna op

Zaterdag woont Elizabeth, met een aantal familieleden, de Highland Games in Braemar bij. Het familie-uitje is vaste prik voor de 92-jarige Queen, die dol is op traditionele spelletjes als paalwerpen en touwtrekken. Foto's van Elizabeth met een geruite deken over haar benen en haar man prins Philip en zoon Charles in Schotse rok gaan elk jaar de wereld over.

Dit jaar heeft Elizabeth een extra taak in Braemar, dat vlak bij haar Schotse landgoed Balmoral ligt. De koningin opent een museum rond de Highland Games. Het museum is vernoemd naar prins Charles, die in Schotland bekendstaat als de hertog van Rothesay. Hij is er dan ook bij als zijn moeder het The Duke of Rothesay Highland Games Pavilion opent.