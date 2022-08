’Chris Rock heeft geen behoefte aan gesprek met Will Smith’

Smith bood afgelopen week in een video nogmaals zijn excuses aan. „Mijn gedrag was onacceptabel. En ik ben hier als je wilt praten”, zei de acteur onder meer. Een bron vertelt echter aan People dat de komiek daar niet op zit te wachten. „Chris hoeft niet te praten. Dit is duidelijk iets waar Will meer last van heeft dan Chris. Will moet met zijn issues dealen. Chris is oké.”

Rock heeft eerder benadrukt dat hij niet het slachtoffer is in de affaire rond de Oscar-klap. Hoewel hij niet met Smith over het voorval wil praten, heeft hij tijdens zijn shows wel grappen gemaakt over het incident. „Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, heeft nog nooit een klap in zijn gezicht gehad”, grapte hij in New Jersey.