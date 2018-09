Sabia bewusteloos afgevoerd tijdens spelshow

Donderdagavond zond de zender Prosieben de beelden uit waarin Sabia om hulp roept. Vanaf 20 meter hoogte gilt ze: „Ik ben zo ziek!”, waarna ze vervolgens moet braken. Pas op het moment dat de programmamakers door hebben dat het serieus niet goed gaat, wordt ze naar beneden gehaald.

Eenmaal met de aarde onder haar voeten in de schaduw om bij te komen, raakt ze buiten bewustzijn. Wanneer het medische team er niet in slaagt om haar wakker te krijgen, worden de hulpdiensten ingeschakeld.

Het is onduidelijk wanneer het incident precies heeft plaatsgevonden. Recent stond Sabia nog negatief in de spotlights, doordat ze op Duitse televisie openlijk in twijfel trok of haar voormalige vriendin Sylvie ooit borstkanker heeft gehad.