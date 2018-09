Tournee André Rieu goed voor 13,3 miljoen dollar

Ruim 142.000 mensen woonden dit jaar Rieus concerten met zijn Johan Strauss Orkest bij in Maastricht. Samen met andere optredens waren de shows goed voor een omzet van 13,3 miljoen dollar, volgens Billboard Boxscore. Ed Sheeran had meer succes en staat bovenaan de ranglijst met een kaartverkoopopbrengst van 15,4 miljoen dollar. Ed toert momenteel door de Verenigde Staten. De grootste klapper maakte Ed met zijn show in de Rose Bowl in Pasadena in de Amerikaanse staat Californië. Met 62.000 verkochte tickets leverde dit concert hem 6,3 miljoen dollar op.

Rieu is de best scorende artiest in zijn genre. Wereldwijd heeft hij in totaal al 550,1 miljoen dollar verdiend aan de ticketverkoop van zijn optredens. Alle 76 concerten die Rieu sinds 2009 op het Vrijthof gaf hebben in totaal 54,1 miljoen dollar opgebracht.