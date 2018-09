Oma Roelvinkjes ’ter controle’ in ziekenhuis

Dien, die met Dave naar Ibiza vloog voor het Videoland-programma Dave en Dien op Ibiza, werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege hevige maagpijn. „Ze is door de scan gehaald en er waren geen ernstige dingen te zien, levensbedreigende dingen waren niet te zien”, legt Donny donderdag uit. „Maar ze wilden haar wel ter controle nog even in het ziekenhuis houden om te kijken wat het dan wel is.”

Volgens Donny had de hele familie Roelvink zondag een ’heel erg schrikmomentje’. De familie is blij dat Dien in goede handen is.