Zorgen HAN PEEKEL nog lang niet voorbij

Terwijl Han Peekel twee jaar geleden zelf aan de dood wist te ontsnappen, overleed op datzelfde moment zijn echtgenote Theya aan de gevolgen van kanker. Ⓒ ANP

Het overlijden van zijn echtgenote THEYA gooide het leven van HAN PEEKEL volledig om. Het was een moeilijke periode voor de programmamaker, die ook nog eens te horen kreeg dat zijn dochter CATO-MARGOT ernstig ziek is. En nog steeds, een jaar later, maakt Han zich grote zorgen over haar toekomst...