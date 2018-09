Toch publiek welkom bij uitvaart Aretha Franklin

De dienst zal zo’n 6,5 uur in beslag nemen en wordt opgeluisterd door veel bekendheden. Onder de genodigden zijn Stevie Wonder, die Aretha in haar laatste dagen nog bezocht, en Bill Clinton. Wonder zingt tijdens de dienst, net als onder anderen Faith Hill, Chaka Khan, Ariana Grande en Jennifer Hudson. Clinton is een van de sprekers, net als Smokey Robinson, Clive Davis en dominee Jesse Jackson, die de Queen of Soul ook een paar dagen voor haar overlijden op 16 augustus bezocht.

Bisschop Charles Ellis III verwacht een enorme toeloop. „Ik denk dat mensen hierbij willen zijn om verschillende redenen. Ze willen dicht bij de Aretha zijn en daarnaast komen er veel andere beroemdheden van wie ze een glimp hopen op te vangen.

Eerder werd bekend dat Barack en Michelle Obama niet aanwezig zullen zijn bij de uitvaart. Zij stuurden Aretha’s familie een brief, die door de pastoor wordt voorgelezen tijdens de dienst. Datzelfde geldt voor een brief van oud-president Bush.