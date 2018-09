Romance Kendall Jenner alweer voorbij

Eerder deze maand vierden Kendall en Ben nog vakantie in Mexico met halfzus Khloé Kardashian en haar vriend Tristan Thompson. De reden van de break-up zou zijn dat de realityster zich nooit volledig op de relatie heeft toegelegd.

„Ze wilde haar opties openhouden. Kendall vond Ben leuk, maar meer als een zomerliefde. Ze hebben beide drukke carrières, dus het is wat het is. Zij is nu niet op zoek naar een vaste, serieuze relatie. Het was gezellig zolang het duurde en nu blijven ze gewoon vrienden”, aldus de bron.