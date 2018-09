Heather Locklear aangeklaagd wegens wangedrag

Heather Locklear, kort na haar arrestatie in juni. Ⓒ Hollandse Hoogte

Heather Locklear is officieel aangeklaagd nadat ze in juni in een dronken bui een politieagent en een ambulancebroeder aanviel. De actrice werd destijds gearresteerd, maar een aanklacht bleef uit. Daar komt nu verandering in, meldt TMZ.