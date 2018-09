Boekenshow Matthijs van Nieuwkerk weer minder kijkers

Het programma heeft daarme nog nét een plekje in de top 25 van best bekeken uitzendingen van de donderdag, blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. De SPEL-show van Astrid Joosten, die voor Moby Dick te zien was op NPO1, trok bijna een miljoen kijkers. Daarmee ontpopt Joosten zich als een consequente kijkcijferhit voor de NPO.

De best bekeken programma’s naast de SPEL-show waren het NOS Journaal (1,8 miljoen kijkers), De slimste mens (1,4 miljoen) en het RTL Nieuws (941.000).